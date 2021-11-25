شاهد .. ابنة إلهام الفضالة تفاجئ الجميع  وتنشر فيديو اشعل مواقع التواصل الاجتماعي وصدم والدتها

انت الان تتابع خبر ابنة إلهام الفضالة تفاجئ الجميع وتنشر فيديو اشعل مواقع التواصل الاجتماعي وصدم والدتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من طليقها الإعلامي خليل التميمي، وهي تحاول إقناع والدها بالزواج، ولكنه رافض فكرة الزواج مجدداً.

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الجدير ذكره أنّ الفضالة تزوّجت للمرة الأولى في سنّ السادسة عشرة ورُزقت بابنتها الأولى منى العتيبي في السعودية، ثم عادت إلى الكويت حيث ارتبطت بالتميمي وأنجبت منه ابنتيها الفجر والنور، قبل أنّ تعلن طلاقها منه أخيراً بالتزامن مع زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر.

وعلى الصعيد الفني، يُعرض للفضالة وجوهر حالياً مسلسل (من بعدي الطوفان) من بطولتهما، ومشاركة الفنانين: فهد باسم، شوق الهادي، صمود المؤمن، شهد السلمان، طلال باسم، عبدالعزيز مندني، ضاري عبدالرضا، رهف محمد، وإخراج مناف عبدال، وكتابة علي الدوحان. 66962521