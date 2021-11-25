شاهد .. الفنان الكبير يحيى الفخراني.. تعرض لأزمة كبيرة بسبب قبلة في فيلم (للحب قصة أخيرة).. واتهم بقضية آداب وهذه أسباب تفكيره في الاعتزال!

انت الان تتابع خبر الفنان الكبير يحيى الفخراني.. تعرض لأزمة كبيرة بسبب قبلة في فيلم (للحب قصة أخيرة).. واتهم بقضية آداب وهذه أسباب تفكيره في الاعتزال! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو قديم النجم يحيي الفخرانى وهو في حوار مع الكاتبة سكينة فؤاد،

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ودافع فيه عن مشهد القبلة من فيلم للحب قصة أخيرة، ويصف مخاوفه بعد اتهامه في قضية آداب.



وقال يحيى الفخراني: "لنفرض إن في قوانين موضوعة ممنوع التقبيل في السينما، لما الممثل أو المخرج أو المنتج يعمل مشهد فيه تقبيل يبقى خطأ، ولكن العرف السائد إن هناك تقبيل في السينما، وهناك مشاهد جائزة في كل الأفلام، إشمعنى فيلم بذاته يقدم للمحاكمة؟".

وأضاف :"لما ألاقي فيلم أنا بأقدره وأحترمه، والمشهد جائز وغير مخل بالآداب من وجهة نظري ووجهة نظر العرف السائد في المجتمع في الوقت ده إذا مفيش مشكلة."



وتابع: "تجربتي ليلة القبض على يحيى الفخراني، أول ما جاء في ذهني لما فوجئت بالاتهام بتاع آداب كانوا ولادي، إن ابني الصغير حيسمع إن أبوه متهم في قضية آداب وده في مدرسة أطفال، وبعد فترة تداركت الموقف إن أمه حتفهمه، و لكن اللي كنت خايف منه جدا إن رجل الشارع العادي يتعلق في ذهنه إن يحيى الفخراني عمل مشهد مخل بالآداب".



وأوضح يحيى الفخراني أنه اتخذ قرارا بعد جلوسه مع وكيل النيابة وحتى موعد رفع ستار المسرح في ذلك اليوم باعتزال التمثيل نهائيا94852290