شاهد .. جريء جداً.. قصة الأزمة الكبرى بين الزعيم عادل إمام والفنانة ميرفت أمين والسبب حسين فهمي ؛؛وروب نوم؛؛!

انت الان تتابع خبر جريء جداً.. قصة الأزمة الكبرى بين الزعيم عادل إمام والفنانة ميرفت أمين والسبب حسين فهمي ؛؛وروب نوم؛؛! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تحتفل اليوم «ليدي السينما العربية» الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ74، حيث ولدت ميرفت مصطفى أمين في محافظة المنيا في 24 نوفمبر 1948، لأب مصري وأم اسكتلندية الجنسية،

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وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس وهي أشهر فنانات جيلها وبرز نجمها في فترة السبعينيات والثمانينيات.



وعلى مدار مشوارها الفني الملئ بأفلام ناجحة، تعرضت إلى موقف سيء حيث تم استبدالها من فيلم للزعيم عادل إمام، حيث كانت المرشحة الأولى لمشاركته بطولة فيلم «خلى بالك من جيرانك»، ولكن بسبب مشهد جرئ تطلب منها ارتداء «قميص نوم»، جعلها تعتذر عن الفيلم.

وكانت الفنانة لبلبة قد أعلنت ذلك، وأكدت أن ميرفت اعتذرت عن الفيلم بسبب زواجها من الفنان حسين فهمي في ذلك الوقت.



وأشارت إلى أنها كانت البديلة، وبمجرد قرائتها للحوار، وافقت على الفور، وحقق الفيلم وقتها مجاحًا كبيرًا، مؤكدة أنها قدمت أنجح أفلامها مع الزعيم عادل إمام.



وقدم الزعيم عادل إمام مع الفنانة ميرفت أمين العديد من الأعمال الفنية المختلفة ما بين مسلسلات وأفلام متنوعة، حيث أوضحت ميرفت أن الزعيم من أكثر الفنانين الذين شاركوها العمل خلال مسيرتها الفنية،

فقدموا سويًا: «البحث عن فضيحة، واحدة بواحدة، البعض يذهب للمأذون مرتين، مرجان أحمد مرجان، حب المراهقات».

وانتهت الفنانة ميرفت أمين، من تصوير أحداث مسلسلها الجديد «حكايتي مع الزمان»، الذي يعرض حالياً، وحقق نجاحاً كبيرا فورعرض أولى حلقاته.



وأعربت ميرفت أمين، عن سعادته بردود الفعل التي تلقتها من خلال الشخصية التي تقدمها في العمل، مؤكدة على أن العمل يمس مشاكل المجتمع.



وأشار إلى أنها كانت تتمنى وجود دلال عبد العزيز لتعرف رأيها في دورها بمسلسل «إلا أنا» ضمن حلقات حكاية «حكايتي مع الزمان»، لأنها كانت دائما تدللها وتقول «يا مرفوتي حلو أوي المسلسل ده.. حلو الفيلم ده».



وأضافت أنها ارتبطت بعلاقة صداقة قوية مع دلال عبد العزيز منذ عدة سنوات، تعود إلى قبل زواج سمير غانم ودلال، وأصبحت تفتقد مكالماتهما اليومية في الصباح والمساء.



وأشارت ميرفت أمين، إلى أنها كانت على تواصل مستمر مع دلال عبد العزيز أثناء سفرها الأخير إلى لبنان لتصوير مسلسل «ملوك الجدعنة»، وظلت مكالماتهما مستمرة حتى عادت دلال إلى مصر وأخبرتها ضاحكة أنها أصيبت بفيروس كورونا.

و«حكايتي مع الزمان» هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، وعصام السقا، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة،

هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.18141675