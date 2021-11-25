شاهد .. لن تصدقوا : لأول مرة؛؛ كايلا؛؛ ابنة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان تشاركها بطولة مسلسلها الجديد.. وهل اصبحت تشبهها؟اتفرج الصورة

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا : لأول مرة؛؛ كايلا؛؛ ابنة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان تشاركها بطولة مسلسلها الجديد.. وهل اصبحت تشبهها؟اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بدأت الفنانة دنيا سمير غانم تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل؛

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حيث إن المشاهد الأولى تتضمن وجود الفنانة دنيا سمير غانم داخل المدرسة لأخذ ابنتها من المدرسة، وقد تم تصوير هذه المشاهد في منطقة التجمع الخامس في أحد المدارس الخاصة.

وتدور أحداث المسلسل على ثلاث قصص؛ حيث تدور كل قصة في 10حلقات، وكل 10حلقات يكتبها مؤلف مختلف، حيث انتهى المؤلف أيمن الوتار من أول عشر حلقات، ويستعد المؤلف شريف نجيب لكتابة 10 الحلقات الثانية.

يشارك في بطولة المسلسل محمد سلام وشيماء سيف وإسلام إبراهيم ا لجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم غابت عن السباق الرمضاني الماضي 2018، وقدمت ثلاثة مسلسلات متتالية من بطولتها، أولها «لهفة» عام 2015، وشارك في بطولته سمير غانم وعلى ربيع وهناء الشوربجي وسامي مغاوري ومحمد سلام، ومن إخراج معتز التوني وتأليف أمير طعيمة، ومسلسل «نيللي وشيريهان» عام 2016 والذي يشارك في بطولته إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود الجندي،

ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف ومحمد عز الدين، وآخر أعمالها مسلسل «في ال لا لا لاند»عام 2017، والذي يشارك في بطولته سمير غانم وشيماء سيف وهنا الزاهد وحمدي المرغني ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف هشام جمال.

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