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شاهد .. رسالة صادمة للغاية.. النجمة إيمي سمير غانم تنهار بطريقة هستيرية... بسبب ما فعلته شقيقتها دنيا والمفاجأة في الرد!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة حزينة نشرتها النجمة إيمي سمير غانم، في موقع التواصل الانستغرام.

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ونشرت فيها الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووجهت رسالة مؤثرة، معبرة عن حبها الشديد له، دعت فيها له.

 

وتأتي رسالة إيمي سمير غانم الحزينة بعد ظهور شقيقتها دنيا في أول عمل فني منذ وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، في 7 أغسطس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاماً.

 

وقامت الفنانة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، دنيا سمير غانم بتأدية الصوت العربي الوحيد لحملة «لا تختاروا الانقراض» العالمية.

 


وجاء الفيلم كجزء من حملة «لا تختاروا الانقراض» العالمية الجديدة، وأدت فيه الفنانة دنيا سمير غانم الصوت باللغة العربية، مؤكدةً الدور الإيجابي والتوعوي الذي يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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