شاهد .. لن تصدق؛؛ تم الكشف عن ديانة النجمة دنيا سمير غانم الحقيقية التي اخفتها عن الجميع.. الجمهور في حالة صدمة!

انت الان تتابع خبر لن تصدق؛؛ تم الكشف عن ديانة النجمة دنيا سمير غانم الحقيقية التي اخفتها عن الجميع.. الجمهور في حالة صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعتبر دنيا سمير غانم من فنانات الجي الصاعد الذين اشتهراً بشطل كبير وخاصة في مجال الكوميديا.

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اشتهرت كونها فنانة شاملة تقدم باحتراف كافة أنواع الفن من تمثيل وغناء واستعراضات، لذلك أصبحت مسلسلاتها في الفترة الأخيرة الأعلى مشاهدة حتى أمام كبار النجوم.

من هي دنيا سمير غانم.

هي دنيا سمير يوسف غانم، واسم الشهرة "دنيا سمير غانم"، ولدت في تاريخ يناير – 01 – 1985،ومحل الميلاد: القاهرة – جمهورية مصر العربية،من اب وام مصريين، مسلمة، بدات نشاطها الفني في 1995 – الآن.



لها ابنه واحده واسمها " كايلا"، من اشهر أفلامها "فيلم طير أنت" و أشهر مسلسلاتها "مسلسل نيللي و شيريهان"، وأشهر أغنياتها "أغنية قصة شتا".

المؤهل الدراسي: تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون MSA.56241447