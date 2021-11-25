شاهد .. اتذكرون ألفت الزوجة الرابعة للحاج متولي .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد غياب طويل في ظهور مفاجئ ! (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر اتذكرون ألفت الزوجة الرابعة للحاج متولي .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد غياب طويل في ظهور مفاجئ ! (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور سنوات طويلة عن الأضواء والفن، إلا أن الفنانة مونيا ماتزال حاضرة في ذاكرة شريحة كبيرة من الجمهور بعد تقديم العديد من الأعمال الناجحة مثل شخصية «ألفت» في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الراحل نور الشريف والنجوم ماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف ومصطفي شعبان.

83179750

وعلي امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة والعديد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للزوجة الرابعة للحاج متولي وقد تغير شكلها تمامًا، بعدما تقدمت بالعمر، وتفاعل الروّاد مع تلك الصور وتداولوها بشكلٍ كبير.

وبعد البحث تبين أن الصور المتداولة للفنانة «مونيا»، كان مصدرها صفحة لإحدي مراكز التجميل، فمن الواضح أن الفنانة تستعد للرجوع إلي الساحة الفنية بعد غياب سنوات، وتحضر لعمل درامي جديد في رمضان 2021 المقبل.

يُشار أن الإسم الحقيقي لـ ألفت، هو مونيا، وهي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 31 يوليو 1969م، وتبلغ من العمر 51 عامًا، كانت بدايتها الفنّية حين شاهدها الملحن بليغ حمدي وهي تغني في أحد الأفراح بالإسكندرية فطلب منها أن تلتحق بمعهد الموسيقى العربية لأستكمال دراستها وهو من قام بأختيار لها اسم مونيا ليكون اسم الشهرة الخاص بها.

83179750