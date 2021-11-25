شاهد .. تفاصيل صادمة;; زوج بعمر جدها.. الفنانة شويكار ومأساة زواجها الأول التي أجبرتها عليه الظروف!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة;; زوج بعمر جدها.. الفنانة شويكار ومأساة زواجها الأول التي أجبرتها عليه الظروف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تمر هذه الأيام الذكرى الـ83 على ميلاد الفنانة الراحلة شويكار، أحد أهم نجوم زمن الفن الجميل، والتى قدمت خلال حياتها مسيرة فنية حافلة بأعمال مميزة بين السينما والمسرح.

43209390



وفى لقاء نادر لها، كشفت شويكار، معاناتها التى تعرضت لها خلال حياتها الفنية، وكان أبرزها مأساة زيجاتها الأولى.

وذكرت خلال اللقاء أنها تزوجت فى عمر 16 عاما، من صديق والدها، بعد مروره بأزمة صحية، وأن والدها أصابه المرض، وقبل رحيله أراد ضمان مستقبل أطفاله وأسرته، بشخص يعتمد عليه فلم يجد سوى صديقه حسن نافع.



قرر الأب أن تتزوج ابنته شويكار من صديقه، ولكن القدر جعل شويكار توافق على هذه الزيجة وتنجب منه طفله تدعى "منة" وبمرور عامين على الزواج رحل زوجها بعد إصابته بفشل كلوى، وأصبحت فى ورطة جعلتها تتحمل مسؤولية أسرتها وابنتها معا.

الظروف الصعبة التى طرأت على حياة شويكار جعلتها تلجأ للمخرج حسن رضا، صديق والدها الذى ساعدها ومهد لها الطريق للعمل فى الوسط الفنى، لتفتح لها بعد ذلك أبواب النجاح فى السينما والمسرح، إلى أن تعرفت على الفنان فؤاد المهندس الذى أعجب بها وطلب يدها للزواج بعد وفاة زوجها الأول.



زيجة شويكار من المهندس، جعلتهما يقدمان مسيرة حافلة بالأعمال المميزة على شاشة السينما وخشبة المسرح كان أبرزها للمسرح "سيدتى الجميلة"، "أنا وهو وهى"، "السكرتير الفنى"، "سك على بناتك" وغيرها وتشاركا عشرات البطولات فى السينما كان منها "إجازة غرام" و"شنبو فى المصيدة".43209390