شاهد .. كأنها حورية على الأرض؛؛ بإطلالة نووية مثيرة هيفاء وهبي تتصدر التريند بسبب حركاتها الجذابة ووضعياتها اشعلت نار الجمهور.. اتفرج كيف ظهرت!

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض؛؛ بإطلالة نووية مثيرة هيفاء وهبي تتصدر التريند بسبب حركاتها الجذابة ووضعياتها اشعلت نار الجمهور.. اتفرج كيف ظهرت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خطفت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام

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ظهرت فيها بفستان قصير مثير مكشوف عند الخصر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها واكملت اللوك بتسريحة مجعدة ولافتة.

تم تداول الصور بشكل واسع وأشاد المتابعون بجمالها واناقتها.

مؤخرا نشرت هيفا مقطع فيديو ظريف جداً لها، عبر خاصية الستوريز على حسابها الشخصي على أحد مواقع السوشل ميديا. ظهرت فيه وهي تقلد فتاة تودع والدها للذهاب إلى المدرسة، وتستخدم عبارة “باي”.

حاز الفيديو على شهرة واسعة، وتم تقليده من قبل آلاف المتابعين، ولكن خفة دم هيفا المميزة كانت واضحة، واستطاعت إضافة نكهة خاصة عليه، وأشاد الجمهور بعفويتها وعدم تصنعها.94277123