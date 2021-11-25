شاهد .. بجرأة هستيرية.. نسرين طافش تظهر بياض فخذيها بملابس قصيرة وهي ترقص امام البحر افقدت الجمهور توازنة ! .. (صورة)

انت الان تتابع خبر بجرأة هستيرية.. نسرين طافش تظهر بياض فخذيها بملابس قصيرة وهي ترقص امام البحر افقدت الجمهور توازنة ! .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو قصير، ظهرت فيه ترقص وتتمايل على شاطئ البحر، على أنغام الموسيقى، مرتدية فستان أزرق قصير مكشوف الفخذين، ومكشوف الصدر، وسدلت شعرها الذي تطاير مع الهواء أثناء الرقص، وعلقت على الفيديو: "قد تكون نجمة مسائية تضيء عليك قد يكون عندما يحل الظلام سيكون قلبك صحيحًا أنت تمشي في طريق وحيد أوه ، كم أنت بعيدًا عن المنزل صدق وستجد طريقك".

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انهالت التعليقات على إطلالة نسرين طافش ورقصها المثير، وتغزل المتابعون بجمالها وسحرها، بينما انتقدها الكثير على إطلالتها الجريئة، ورقصها بفستان مكشوف، مؤكدين ان طافش نسفت التقاليد والعادات، بإطلالاتها الجريئة التي باتت تعتمدها مؤخرا.

يذكر ان نسرين طافش قد أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها لمجموعة صور عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت بها على المسبح مرتدية شورت جينز قصير، برزت مفاتنها منه بشكل واضح، كما لفتت الأنظار بفستان طويل باللون الأصفر ظهرت بها بغاية الأناقة والجمال، ونالت بها إعجاب محبيها.

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