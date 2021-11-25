اتفرج – عقوبة الإعدام ضد مواطن كوري بسبب مسلسل لعبة الحبار

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة الإعدام ضد مواطن كوري بسبب مسلسل لعبة الحبار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت كوريا الشمالية منذ فترة، عقوبة صارمة على كل من يشاهد أو يساهم في نشر مسلسل لعبة الحبار Squid Game، في البلاد.

ولاقى مسلسل لعبة الحبار، رواجاً عالمياً بعد عرضه للمرة الأولى على منصة نتفليكس، ويبدو أن الأمر نفسه متواجد في كوريا الشمالية برغم الإجراءات المشددة.

وبعد ضبطه متلبساً بالاتجار في شرائط المسلسل، وإسهامه في تهريبها إلى مجموعة من الطلبة، يواجه مواطناً كورياً عقوبة الإعدام.

ويقال إن المهرب أحضر نسخة من لعبة الحبار، إلى كوريا الشمالية من الصين وباع محركات أقراص فلاش USB تحتوي على السلسلة كاملة، وأكدت مصادر داخلية أن عقوبته ستنفذ رميا بالرصاص.

كما تم القبض على المواطن الذي اتجر بشرائط مسلسل لعبة الحبار، وتم الحكم عليه بالإعدام، و تم الحكم على أحد طلاب المدرسة الثانوية بالسجن مدى الحياة، لشرائه قرصاً صلباً يحتوي على حلقات المسلسل كاملة.

وفي مدارس أخرى متفرقة، تم الحكم على 6 طلاب ضُبطوا أثناء مشاهدة لعبة الحبار، بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشاقة، كما عوقب المشرفون عليهم، بالفصل من عملهم، بين معلمين ومدراء للمدارس.

لم يكن الفصل من العمل هو العقاب الوحيد الذي واجهه مشرفو المدارس التي أظلت الطلاب المشاهدين لمسلسل لعبة الحبار، بل تم الإمعان في عقابهم ونفيهم للعمل في مناجم ومناطق نائية.

الحكومة تأخذ هذا الحادث على محمل الجد ، قائلة إن تعليم الطلاب تم إهماله. وقال المصدر إن اللجنة المركزية فصلت مدير المدرسة وسكرتير الشباب ومعلم الصف.

قانون كوريا الشمالية لمواجهة وسائل الإعلام الأجنبية

وذكرت إذاعة آسيا الحرة، الأسبوع الماضي أن نسخاً من الدراما العنيفة قد وصلت إلى الدولة المنعزلة على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات لإبعاد وسائل الإعلام الأجنبية، كما بدأت في الانتشار بين الناس على محركات أقراص فلاش وبطاقات SD.

يذكر أن المسلسل الكوري لعبة الحبار Squid Game نجاحا ساحقا ونسبة مشاهدات كبيرة جعلته يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع غوغل في العديد من الدول حول العالم.