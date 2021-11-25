شاهد .. بعد زمن طويل تم الكشف عن 3 أخطاء في مسلسل ؛؛لن أعيش في جلباب أبي ؛؛ محدش خد باله منها!

انت الان تتابع خبر بعد زمن طويل تم الكشف عن 3 أخطاء في مسلسل ؛؛لن أعيش في جلباب أبي ؛؛ محدش خد باله منها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أكثر من 25 عامًا مرت على إنتاج مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي تم تقديمه في عام 1996، بطولة الفنان الراحل نور الشريف،

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والفنانة عبلة كامل، وكان وما زال له انتشار واسع في مصر والدول العربية رغم مرور هذه السنوات على عرضه الأول.



وبرغم مرور هذه السنوات الطويلة على عرضه، تداول البعض مجموعة من الأخطاء التمثيلية لأبطاله وفريق عمله.

مشهد بحث عبدالوهاب عن شيخ المسجد في أحد مشاهد الحلقات النهائية للعمل، ظهر الفنان محمد رياض، والذي يجسد دور "عبد الوهاب" نجل "عبد الغفور البرعي"، وهو يبحث عن شيخ

المسجد الذي اعتاد على زيارته والحديث معه بإحدى الزوايا الصغيرة بالجامع، حيث بدا "رياض" وهو ينظر للسجادة الموضوعة بالمكان في أثناء بحثه عن الشيخ.



ولاقى المشهد سخرية كبيرة من رواد السوشيال ميديا، مُعلقين: "عبد الوهاب بيدور في المشهد ده على شيخ الجامع في السجادة، ولما ملاقاهوش راح يدور عليه في مكان تاني في المسجد".



ابنة عبلة كامل تكبرها في العُمر خطأ آخر تم إلقاء الضوء عليه، وهو الفارق السني بين الفنانة ناهد رشدي والتي تلعب دور "سنية" ابنة "فاطمة كشري" التي تجسد دورها الفنانة عبلة كامل.



فالفنانة ناهد وشدي من مواليد عام 1956، في حين أن عبلة كامل من مواليد عام 1960، كذلك الفروق العُمرية بين "رشدي" وكل من الفنانين نور الشريف وياسر جلال.

ظهور حنان ترك بزي واحد في مشهدين متناقضين كما ظهرت الفنانة حنان ترك في أحد المشاهد وهي ترتدي قميصًا ملونًا طويلًا داخل البيت، وعلى النقيض ظهرت بالقميص ذاته في مشهد آخر، فجاءت التعليقات: "حنان ترك في نص المسلسل كانت لابسة عباية بيت في حلقة عيد ميلاد بنت الوزير، وفي آخر المسلسل نفس العباية حولتها لبلوزة خروج".



وتدور أحداث "لن أعيش في جلباب أبي" في إطار درامي اجتماعي، وشارك في بطولته، نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ياسر جلال، وتأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج أحمد توفيق. 99955947