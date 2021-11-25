شاهد .. لعنة دلال عبد العزيز تصيب فنانة شهيرة ؛؛خرجت ترقص بعد أيام من وفاتها.. لن تصدق ما حدث لها بعد ذلك !

انت الان تتابع خبر لعنة دلال عبد العزيز تصيب فنانة شهيرة ؛؛خرجت ترقص بعد أيام من وفاتها.. لن تصدق ما حدث لها بعد ذلك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ حمل رقم 116650 عرائض النائب العام، يتهم فيه الفنانة مها أحمد، بنشر الفسق والفجور في بث مباشر عبر الإنترنت،

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برفقة شاب ممن يدعون إلى المثلية، حيث أجريا حوارا مع أحد الأشخاص ادعى أنه «صيدلاني وسيدة»، على حد قوله.



وأضاف فرحات لـ«الوطن»: الحوار بدأ بحديث حوى إيحاءات صريحة، ثم اختتمت حديثها في البث المباشر المعلن بشكل عام بأن الصيادلة «جميعهم شمال»، لتنال من طائفة معينة وتحتقر المهنة التي طالما قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأكمل: المشكو في حقها صدرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين وتسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري، مرتكبة جرائم عدة من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع: من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها، طالما تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق، وبمشاهدة البث للمشكو في حقها، اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26، بخلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع.



وطالب «فرحات» في البلاغ الذي قدمه، «بسرعة التحقيق في الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدنى قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001ج على سبيل التعويض المدنى المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال».

وأثارت مها أحمد الجدل بسبب البلاغ المقدم ضدها وتعرضت لهجوم من رواد السوشيال ميديا، واستذكر بعضهم موقفها مع بنات دلال عبد العزيز، حيث خرجت للرقص في إحدى الحفلات بالرغم من تعذرها قبل أيام بعدم قدرتها على الحركة لحضور عزاء دلال.



وقال بعضهم: لعنة دلال عبد العزيز يا مها.. اللي تشمت في الموت يشمت الله الناس فيها.50247255