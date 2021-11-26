شاهد .. بعد انفصالها مؤخرا عن الإعلامي؛؛ خليل التميمي؛؛..الفنانة الهام الفضالة تكشف سر اتخاذ ابنتها لهذا القرار الصادم وغير المتوقع!

انت الان تتابع خبر بعد انفصالها مؤخرا عن الإعلامي؛؛ خليل التميمي؛؛..الفنانة الهام الفضالة تكشف سر اتخاذ ابنتها لهذا القرار الصادم وغير المتوقع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الهام الفضالة النجمة الكويتية صارحت الجمهور خلال الساعات الماضية بالسبب الذي جعل ابنتها النور تتخذ قرارًا بالإقامة مع والدها الإعلامي خليل التميمي بعد انفصاله عن والدتها مؤخرًا.

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ونشرت إلهام الفضالة عبر حسابها على سناب شات مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن السر الذي جعل ابنتها تفضل الإقامة مع والدها كما نفت الاتهامات التي طالتها بأنها تخلت عن بناتها بعد زواجها من الفنان شهاب جوهر مؤخرًا،

حيث قالت إنها وضعت عدة خطوط حمراء لابنتها ومنعتها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الأضواء.

وأكدت إلهام الفضالة وضعت شروطًا أخرى على ابنتها مثل تغيير أسلوب ملابسها، كما قررت سحب هاتفها منها وعدم استخدام تطبيق تيك توك وحذف التطبيقات المشابهة، ورفضت فكرة دخولها مدارس مختلطة بسبب خوفها الشديد على ابنتها.



ولفتت إلهام الفضالة إلى أن والد النور كان يوافقها ويعطي لها الحرية فيما تفعله، وكان مؤيدًا لفكرة التحرر في ملابسها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المحاذير الأخرى التي فرضتها إلهام الفضالة عليها، وهو ما جعل الفتاة تقرر الإقامة مع والدها وليست والدتها.



في سياق آخر، كانت إلهام الفضالة قد نشرت مؤخرًا عبر حساباتها على انستجرام عدة فيديوهات تكشف موقف ابنتها النور من زواج والدتها من شهاب جوهر، وقتما عرض عليها هذا الأمر قبل فترة طويلة،

وظهرت ابنة إلهام الفضالة وهي سعيدة للغاية عندما صارحتها والدتها بطلب النجم الشهير بالزواج منها، مشيرة إلى مدى محبتها لشهاب جوهر، وكانت شقيقتها فجر هي من تقوم بتصوير الفيديو.50834007