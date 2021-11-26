شاهد .. اطلالة ناار ؛؛ بجرأة تعدت كافة الحدود : تم تسريب صورة خادشة للغاية لزوجة وبحركاتها اثارت غرائز الجمهور واشعلتهم(اتفرج)

انت الان تتابع خبر اطلالة ناار ؛؛ بجرأة تعدت كافة الحدود : تم تسريب صورة خادشة للغاية لزوجة وبحركاتها اثارت غرائز الجمهور واشعلتهم(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اصطادت عدسات المصورين الفنانة التركية الشابة أصليهان كارالار بطلة المسلسل الشهير قيامة عثمان أثناء قضائها إجازتها في سواحل بودروم التركية.

65563329

وظهرت النجمة التركية في الصور بمايوه مثير من قطعتين مقلّم بالأبيض والأزرق وهي تستمع بالشمس في شواطئ بودروم فيما ظهرت في صور أخرى تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر.

وأمس الأول أكدت وسائل إعلام تركية أن النجمة أصليهان كارالار لن تشارك في الموسم الثاني من المسلسل الشهير "قيامة عثمان".

وجسدت الممثلة الشابة “أصليهان كارالار” في المسلسل شخصية “مال خاتون”، زوجة غازي عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.



وكانت كارالار فازت مؤخرا بلقب "أفضل ممثلة صاعدة" في حفل توزيع جوائز القمة الذهبية عن دورها بمسلسل قيامة عثمان.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخله احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام65563329