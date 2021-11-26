شاهد .. تصريح جريء للغاية من الفنانة لبلبة:الزعيم عادل إمام ؛؛ أكثر واحد باسني في السينما المصرية ورفضت الزواج بسببه!

انت الان تتابع خبر تصريح جريء للغاية من الفنانة لبلبة:الزعيم عادل إمام ؛؛ أكثر واحد باسني في السينما المصرية ورفضت الزواج بسببه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تحتفل الفنانة القديرة لبلبة، اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت في 14 نوفمبر 1946،

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والتي استطاعت أن تحفر اسمها في قلوب العديد من الجماهير، خاصةً بعد تقديمها لأدوار عدّة، والتي تنوعت بين السينما والتليفزيون.

ولكن أكثر أعمالها نجاحًا كانت مع صديقها الزعيم عادل إمام، حيث قدمت معه مسيرة فنية حافلة بالنجاح، مثل: «عريس من جهة أمنية»، و«حسن ومرقس»، و«احترس من الخط»، و«عصابة حمادة وتوتو»، و«صاحب السعادة»، و«مأمون وشركاه»، وغيرهم من الأعمال الناجحة.



وظهرت الفنانة لبلبة، من خلال عدة لقاءات تليفزيونية سابقة لها، وهي تتحدث عن الزعيم عادل إمام، كما أدلت بعدة تصريحات أثارت العديد من الجدل بين جمهورها، حول علاقتها بالفنان القدير.



▪︎لبلبة: عادل إمام باسني أكتر من جوزي

فعندما حلت الفنانة لبلبة، ضيفة مع الإعلامي نيشان، من خلال برنامج «أنا والعسل»، المُذاع على شاشة «الحياة»، قالت تصريحات أثارت العديد من الجدل بين متابعيها، مثل: «الفنان عادل إمام، أكثر واحد باسني في السينما المصرية، ولو كنت متجوزة هيكون هو باسني أكتر من جوزي».

▪︎لبلبة: رفضت الزواج مرة أخرى بسبب رفض الطرف الآخر أن يقوم عادل إمام بتقبيلي واحتضاني



وأشارت الفنانة لبلبة، خلال لقائها في برنامج «باب الخلق»، المُذاع على شاشة «النهار»، مع

الإعلامي محمود سعد، إلى أنها رفضت الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، وذلك بسبب عشقها للفن، ورفض الطرف الآخر للتمثيل، وأن يقوم عادل إمام بتقبيلها واحتضانها.

▪︎لبلبة تتحدث عن أحد الذين تقدموا لها



وتابعت لبلبة، حديثها، عن الذين تقدموا لها بعد انفصالها، قائلة: «أحد الذين تقدموا لي لم يكن متذوقاً للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع عادل إمام»، لافتة: «قال لي إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟».86585031