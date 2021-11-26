شاهد .. شاهدوا بالصور ؛؛ هذه السيدة العجوز كانت أجمل فنانة في تاريخ السينما المصرية وبعد غدر الزمان عانت من التشرد أواخر عمرها.. لن تتخيل وتصدقوامن هي!

انت الان تتابع خبر شاهدوا بالصور ؛؛ هذه السيدة العجوز كانت أجمل فنانة في تاريخ السينما المصرية وبعد غدر الزمان عانت من التشرد أواخر عمرها.. لن تتخيل وتصدقوامن هي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تميزت بملامحها الهادئة الجميلة، التي جعلتها من أجمل فنانات السينما المصرية، حيث اشتهرت بأعمالها الفنية المميزة التي تركت بصمة لها عند المشاهدين.

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وطوال مسيرة آمال فريد الفنية ابتعدت آمال عن أدوار الإغراء وكانت من الفنانات الملتزمات، وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها إلا أن نهايتها كانت مآسوية.

ورحلت آمال فريد عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد أزمة صحية طارئة استلزمت نقلها لمستشفى شبرا العام حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بعدما لم يتمكن الاطباء من انقاذ حياتها نتيجة خلل في وظائف الجسم استمر أكثر من 12 ساعة.



وعانت آمال في الفترة الأخيرة من حياتها من ضيق اليد، حتى أنه سربت صور لها وهي وحيدة تعاني من التشرد في احد الكافيهات الشهيرة بمنطقة وسط القاهرة.

فيما قامت نقابة الممثلين في التواصل معها ومتابعة حالتها الصحية حيث خضعت لعلاج اكثر من مرة بسبب مشاكل صحية، كما تعرضت لكسر في منطقة الحوض اثر في قدرتها على الحركة.

وظهرت بعد ذلك آمال فريد في بعض البرامج وصدمت الجمهور بتغير كامل في ملامحها بسبب الشيخوخة .



ودخلت آمال المستشفى حتى توفيت عام 2018 بعد أن كشفت أن سبب اعتزالها الفن هو ظهور موجة الأفلام التجارية.

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