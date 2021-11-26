شاهد .. هل تتذكرون الطفلة الامورة صاحبة اغنية «بابا فين» .. لن تصدقوا كيف ظهرت في حفل زفها بالفستان الأبيض بعد مرور 18 سنة- اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفلة الامورة صاحبة اغنية «بابا فين» .. لن تصدقوا كيف ظهرت في حفل زفها بالفستان الأبيض بعد مرور 18 سنة- اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد مرور 18 عاما عرضه أحتفت أحد بطلات كليب أغنية بابا فين بحفل زفافها وسط اجواء فراحية في العام 2018م .

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وكانت فرقة “فري بيبي” المؤلفة من 7 أطفال حققت نجاحاً كبيراً منذ سنوات عديدة حين قدموا أغنية ” بابا فين “، ولاقت شهرة كبيرة.

وأغنية “بابا فين” تم ضمها مع 7 أغنيات أخرى ، داخل ألبوم أطلق عليه إسم “بابا فين” .ويُعد هذا الألبوم الأول والأخير لفرقة الأطفال المشهورة .



وكانت أغنية بابا فين من كلمات مصطفى كامل، والحان مصطفي كامل، وتوزيع أحمد نصر، وإخراج نصر محروس.

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