شاهد .. بكل وقاحة؛؛وبإطلالة خارجة عن حدود الأدب الممثلة التركية نجمة مسلسل (حريم السلطان) وتشعل المواقع وتظهر بملابسها الداخلية وتصدم الجمهور!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة؛؛وبإطلالة خارجة عن حدود الأدب الممثلة التركية نجمة مسلسل (حريم السلطان) وتشعل المواقع وتظهر بملابسها الداخلية وتصدم الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة التركية جانسو ديري صورةً لها عبر حسابها الشخصي على الانستجرام ، ظهرت ترتدي البكيني دون أن تضع المساحيق في إحدى المناطق الطبيعية .

36941581

الممثلة التركية جانسو تُشتهر عربيًا بأسماء الأدوار التي لعبتها بالمسلسلات التركية المُدبلجة، أهمها "عيشة"و "سيلا"

بدأت مسيرتها كملكة جمال تركيا قبل أن تحترف مجال التمثيل وتثبت موهبة كبيرة أعجب بها أغلب النقاد في وطنها.

جانسو تحظى بمحبة جماهيرية واسعة في تركيا، وقليلًا ما نلاحظ هجومًا يُشنّ عليها لكن ، هذه المرة عكس كلّ المرات السابقة، تعرّضت جانسو لسخرية بعض المتابعين في تركيا، بسبب " البكيني " الذي ارتدته .

اقرأ ايضا ابنة هيفاء وهبي تطلب الدعاء لها البعض أعدّه غريبًا بمظهره، فيما بدت حمالة الصدر أشبه بالكنزة الممزقة أو القصيرة وحسب ما نشره موقع تركي شهير، لا يتجاوز سعر مايوه الممثلة جانسو 50 دولار .

حسب التعليقات كانت أبرز تعليق محبين الممثلة جانسو قائلا " ربما يعارضنا البعض، لكنّنا نحترم فكرها، وكيف أنّها لا تهتم للمال ولا تستعرض ما تمتلك ولا تسعى لشراء البضائع الأغلى ثمنًا فقط لأنها نجمة شهيرة ومعروفة في وطنها وخارجه ،

أما شكل "البكيني " فعلى عكس الأتراك، لم نجده بشعًا بل جميلًا ولاق بجانسو التي تتمتع بجسد رياضي ممشوق.

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراما لمتابعينا الكرام36941581