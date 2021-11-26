شاهد .. هل تذكرون (الآنسة وردة) من المسلسل الكوميدي يوميات جميل وهناء؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم وكيف تغيرت ملامحها بشكل لا يصدق!..(صورة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون (الآنسة وردة) من المسلسل الكوميدي يوميات جميل وهناء؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم وكيف تغيرت ملامحها بشكل لا يصدق!..(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية المعتزلة ​رباب كنعان​ بدت فيها بشكل مختلف من خلال شكلها اذ اعتمدت الشعر الأشقر ووضعت النظارات الطبية.

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وتفاجأ الجمهور من التغيير الكبير في شكلها بعد مرور سنوات على اختفائها عن الساحة الفنية فهي اليوم صاحبة مركز تجميل للسيدات.

يذكر ان رباب كنعان قد عرفت الشهرة من حلال مشاركتها في العديدد من الاعمال المميزة الا ان شخصية "الآنسة وردة" التي قدمتها في المسلسل الكوميدي "​جميل وهناء​" من أبرز الشخصيات التي نالت استحسان الجمهور.

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