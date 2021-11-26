شاهد .. اتفرج .. إهانة صادمة للفنانة نجوى كرم على المسرح في السعودية جعلتها توجه رد قاسي وغاضب أمام الجماهير : (عيب عليك اللي تعمله) .. لن تتوقع ما الذي فعله هذا الشاب؟!.. اتفرج الفيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 08:00 صباحاً | (مايا)

قام رواد مواقع التواصل تداول بإعادة مقطع فيديو قديم من إحدى حفلات الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ يظهر فيه شخص وقد بدأ برمي كميات من النقود عليها وهي واقفة على المسرح تقدم وصلتها الغنائية.حينها ما كان من نجوى إلا أن انفعلت ووجهت له نقداً قاسياً معتبرة أن تصرفه شكل إهانة لها وأنها لا تشترى بالمال.إلى ذلك، نعت نجوى كرم ملك القدود الحلبية الفنان السوري الراحل ​صباح فخري​ الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

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وكتبت نجوى: "خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل.. الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية، وإن شاء الله تكون نفسه بالسماء".

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