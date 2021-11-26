شاهد .. باطلالة تسلب العقول.. مشهورة سعودية تغُضب متابعيها بصور خادشه تستعرض مفاتنها بجامبسوت ضيق فصل كل شي بوضوح .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 08:30 صباحاً | (مايا)

انتشر فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​هند القحطاني​، تظهر فيه وهي تستعرض جسمها وانحناءاتها بطريقة مستفزة بالنسبة للمتابعين.

وظهرت هند في الفيديو بجامبسوت ضيق للغاية على جسمها، مشيرة الى انها اطلالة هالوين بلوك "السجينة"، الا انها صدمت الجمهور بمشيها واستعراضها لمؤخرتها الكبيرة ومفاتنها. التعليقات انقسمت بين من اشاد بها وبحفاظها على رشاقتها خصوصاً ان لديها أولاداً، وبين من استفزته طريقة اطلالتها ووضعيتها.68237652

يذكر ان هند القحطاني هي من أشهر النجمات على السوشيل ميديا وتحظى بنسبة تفاعل كبيرة جدا على صفحاتها.

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