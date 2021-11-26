شاهد .. ترف باذخ واناقة خيالية شاهدوا فخامة منزل تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل .. شيء لا يصدق (اللهم لا حسد!)

انت الان تتابع خبر ترف باذخ واناقة خيالية شاهدوا فخامة منزل تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل .. شيء لا يصدق (اللهم لا حسد!) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تُعتبر منازل الفنانين ومشاهير الفن والسياسة من الحصون التي يصعب دخولها، فأغلبية نجوم الفن والمشاهير يحرصون على عدم الكشف عن أسرار منازلهم إلى العلن وفي الصحافة خوفاً من الحسد.وقامت مجلة الجميلة بجولة على حساب بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني لإلقاء نظرة على منزلهما وفق ما من خلال الصور والفيديوهات التي قامت بنشرها.و تميل بسمة في اختيارها لديكور وأثاث المنزل، إلى خامة الجلد، حيث يظهر واضحَا حبها للجلد من خلال ملابسها أيضاً.

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فخامة وحميمية

اختارت بسمة بوسيل صالوناً من الجلد الأسود مع طاولة معدنية ذات طابع مودرن. واللافت أنها وضعت أغطية من الفرو الأبيض على الأرائك، لإضفاء جو من الفخامة والحميمية على المكان.

المنزل من الداخل

لا يحب تامر حسني مشاركة جمهوره بصور خاصة له أو لعائلته على عكس زوجته بسمة، ومن القليل أن نشاهد لـ تامر صورة من داخل أو خارج منزله، واستطعنا ايجاد هذا الفيديو الذي صوره في احدى المرات خلال تلبيته تحد له علاقة بدعوة خيرية من أحد الأصدقاء، ومع ذلك لم يقم تامر بكشف تفاصيل من ديكور منزله، واكتفى بتسليط الصورة على وجهه، واظهار لوحتين وضعتا على حائط الغرفة التي أطلّ من خلالها.

تامر من أمام منزله

كان تامر قد شارك متابعيه صورة له من أمام منزله، أطلّ من خلالها بستايل رياضي، وتظهر في الصورة فخامة المنزل من الخارج، والذي يحيط به سور وبوابات حديد من كل الزوايا، بالاضافة الى وجود الكثير من النباتات والأشجار الخضراء التي تعطي شكلًا جميلاً، دون أن ننسى طبعًا وجود الأشجار المثمرة في الحديقة .

مرايا المنزل

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