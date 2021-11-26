شاهد .. سيحدث قريبًا لا محال؛؛...في السعودية والاردن والكويت والإمارات بعد أيام ! .. لن تتخيل توقعات ميشال حايك ويشيب لها الرأس ويفزع جميع الجمهور!

انت الان تتابع خبر سيحدث قريبًا لا محال؛؛...في السعودية والاردن والكويت والإمارات بعد أيام ! .. لن تتخيل توقعات ميشال حايك ويشيب لها الرأس ويفزع جميع الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اعاد رواد مواقع التواصل نشر و مشاركة تنبؤات للفلكي اللبناني ميشال حايك خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية عن تنبؤات العام 2021 وما سيحدث بعد أيام.

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ورأى حايك "انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".



وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم".



وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".



وتوقع أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان وأن صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر".



وتوقع حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه.

توقعات ميشال حايك عن باقي الدول العربية:

السعودية:

ولفت الى أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم.

وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.21807047