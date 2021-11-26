شاهد .. فنانة شهيرة خطفت قلب سمير غانم وفضلها على دلال عبد العزيز فحاربتها حتى اعتزلت!..لن تصدق من تكون

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الرياض - روايدا بن عباس - لُقبت بفاتنة التسعينات، وكانت من ضمن أجمل الممثلات التي أسرت قلوب الممثلين، وتركت بصمة في اعمالها الدرامية التي لاقت شهرة وناجح كبيرين في العالم العربي.

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وحازت على حب وإعجاب الكثير من متابعيها، ومن خلال،، ،،نستعرض لكم حكاية واحدة من المع نجوم الفن المصري، واجمل ما عرضته الشاشة العربية، إنها جيهان نصر.

ولدت جيهان عام 1972 ، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال، وكانت تحب الغناء والرقص والاستعراض وتقليد أهلها، وبدأت كموديل في مجال الإعلانات لأشهر السلع التجارية، وبمجرد ظهورها على الشاشة في فترة التسعينات نالت قبولا واسعا من قبل العاملين في الوسط الفني والجمهور، وتنبأ لها الكثيرون بأن تكون خليفة النجمة شريهان لما تملكه من قدرات فنية متنوعة، وجمال وجاذبية أهلاها لأن تخترق المجال الفني بسهولة.99201714