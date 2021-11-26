شاهد .. تفاصيل مؤلمة وحزينة للغاية .. وفاة إعلامية شابة وزوجها يعلق: انكسر ظهري وفطر قلبي.. اتفرج بالصورة من تكون ؟!

انت الان تتابع خبر تفاصيل مؤلمة وحزينة للغاية .. وفاة إعلامية شابة وزوجها يعلق: انكسر ظهري وفطر قلبي.. اتفرج بالصورة من تكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

توفيت الإعلامية المصرية الشابة أسماء مصطفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وسط حالة من صدمة زملائها في الوسط على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، وفاة زوجته، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن مصطفى، أعلنت في إبريل الماضي إصابتها بمرض السرطان، عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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