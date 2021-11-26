شاهد .. بكل وقاحة... تجاوزت كل حدود الأدب ؛؛ رولا يموت بإطلالة خادشة جداً تثير اشمئزاز الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة... تجاوزت كل حدود الأدب ؛؛ رولا يموت بإطلالة خادشة جداً تثير اشمئزاز الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر صفحتها على انستغرام، شاركت الفنانة اللبنانية ​رولا يموت صورة أثارت بها اشمئزاز الجمهور، عرضت بها​ أمنية غريبة لأحد المتابعين بأن يصبح مرحاضا لها، حيث كان قد نشر هذا المتابع صورة لرولا دون ملابس،

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وتضع بقدمها وكعبها العالي على شاب يقبّل رجلها، وأرفق المتابع تعليق:"أمنيتي أن أصير يا جلالة الملكة".

وأعادت رولا يموت نشر الصورة وعلقت عليها ساخرة: "هاهاها الهوس يا هوس"، وهذه ليست المرة الأولى، التي تنشر بها صور ذليلة لبعض المتابعين، حيث نشرت أكثر من مرة صور ظهرت بها وهي تدوس على الرجال وهم ينحنون لها، ما دفع المتابعين للتعليق بكلمات حادة على هذه المنشورات، واصفين هذه الأفعال بالمرض النفسي والهوس.

يذكر انه إنتشر مؤخرا خبر نقل رولا يموت إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعلها تتصدر الترند حينها، ما جعلها تخرج عن صمتها في حسابها الخاص، ونشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: "إشاعات".

كما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لـ​رولا يموت​ ظهرت به وهي تستعرض جسمها بالمايوه وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية وهي شبه عارية.

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراما لمتابعينا الكرام55831261