شاهد .. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة بالعودة إليه.. ما فعلته من أجل العودة كان صادماً وغير متوقع !

انت الان تتابع خبر طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة بالعودة إليه.. ما فعلته من أجل العودة كان صادماً وغير متوقع ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - " طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة بالعودة إليه " بهذا الخبر ومثيله ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الاثنين ، وفي تطور مثير من شأنه أن يظل محور اهتمام كبير خلال الأيام القادمة .
ما تطرحه الأخبار الأخيرة تدعمها في جانب من واقعيتها ما كانت قد فعلته الطليقة أنجيلا بشارة خلال حادثه المأساوي من زيارات لأهله وله وتمنت له السلامة في بادرة انسانية طيبة منها احتراماً للعشرة والطفلتين التي انجبتهما منه " .86709394
هذا كله فضلاً عن رصد عودة متابعة أنجيلا بشارة لصفحة طليقها السابق وائل كقوري وائل على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام .
جدير بالإشارة أن التداولات أكدت أيضاً أن لقاءات جمعت الزوجين بعد الحادث الأليم لوائل كفوري مشيرة إلى علاقات طيبة بين الطرفين تصب في طريق عودتهم المحتملة لبعض .86709394