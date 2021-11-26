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شاهد .. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة بالعودة إليه.. ما فعلته من أجل العودة كان صادماً وغير متوقع !

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الرياض - روايدا بن عباس - " طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة بالعودة إليه " بهذا الخبر ومثيله ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الاثنين ، وفي تطور مثير من شأنه أن يظل محور اهتمام كبير خلال الأيام القادمة .

ما تطرحه الأخبار الأخيرة تدعمها في جانب من واقعيتها ما كانت قد فعلته الطليقة ​أنجيلا بشارة​ خلال حادثه المأساوي من زيارات لأهله وله وتمنت له السلامة  في بادرة انسانية طيبة منها احتراماً للعشرة والطفلتين التي انجبتهما منه " .86709394

 

هذا كله فضلاً  عن رصد عودة متابعة  أنجيلا بشارة لصفحة طليقها السابق وائل كقوري وائل على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام .

 

جدير بالإشارة أن التداولات أكدت أيضاً أن لقاءات جمعت الزوجين بعد الحادث الأليم لوائل كفوري مشيرة إلى علاقات طيبة بين الطرفين تصب في طريق عودتهم المحتملة لبعض .86709394

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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