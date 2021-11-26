شاهد .. اتفرج بحزن شديد : إيمي ودنيا سمير غانم تبرّأتا من والدهما بعد وفاته واثارت الجدل في جميع المواقع .. والسبب صادم!!

انت الان تتابع خبر اتفرج بحزن شديد : إيمي ودنيا سمير غانم تبرّأتا من والدهما بعد وفاته واثارت الجدل في جميع المواقع .. والسبب صادم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فضيحة كبيرة في مصر بعد أن تبرّات كل من الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم من والدهما لمتوفّي، بعد عدم احترام تكريمه.

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في التّفاصيل، أقيمت الدورة الثالثة ل​ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي​ برئاسة المخرج عمرو قابيل في المتحف القومي

للحضارة، بعنوان “مصر جديدة… مستقبل جديد”، وكان من اللافت عدم حضور الفنانة المصرية دنيا وشقيقتها الممثلة إيمي ​سمير غانم​ كي تستلما جائزة والدهما الممثل الراحل سمير غانم.

من جهةٍ أخرى، وعلى الرغم من وفاة والدهما، قرّرت كل من دنيا وإيمي سمير غانم

أن تحتفلا بعيد الأب على طريقتهم الخاصة، والتي تناسب ما يمرّان به من أحزان وآلام على فراق الوالد.



في التفاصيل، قررت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم، ابنتا الفنان الراحل سمير غانم، أن تحتفلا بهذا اليوم بطريقة مؤثرة، حيث وجهت كل منهما رسالة مؤثرة إلى والدها الذي رحل عن عالمنا قبل شهر واحد.

كتبت دنيا رسالتها، حيث وصفته بأنه أطيب رجل وأحن أب في العالم.



وقالت دنيا سمير غانم في رسالتها: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شوفناها معاك كلها حب وضحك ودلع وسعادة وأمان وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي عيد الأب”.

استحسن الجمهور ما فعلته دنيا، فعلّق البعض قائلًا: “اللهم امين يا حبيبتي ربنا يرحمه و يحسن اليه و يصبرك و يشفي ماما اللهم امين”، “حبايبي ربنا يصبركم ويحفظكم و يقوم الأستاذة بالسلامة

يا رب بدعي لكم دائما”، “ربنا يا حبيبتي يطبطب

على قلوبكم ويعوضكم بفرحة كبيرة هو الله القادر” ، “الله يرحمه ويعفو عنه ويصبركم على فراقه”، “الله يرحمه ويشفي الأستاذة دلال عبد العزيز عاجلا غير آجل”، “الله يرحم الاستاذ سمير غانم ويصبركم على فراقه محبيكم من العراق وقلبنا معاكم”، “

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب في الجنة و نعيمها اللهم امين حبيب الملايين ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم و يصبر قلبك يا دنيا يا حبيبة قلبي”، “طول عمره حنين على الشاشة ربنا يرحمه ويحسن إليه بقدر ما أسعدنا، ويصبركم ويربط على قلوبك72263148