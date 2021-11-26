اتفرج – أصالة نصري تعلن عن سبب انفصالها عن طارق العريان

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تعلن عن سبب انفصالها عن طارق العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أصالة نصري لأول مرة عن سبب انفصالها عن طارق العريان، نافية أن يكون الأمر بسبب ممثلة سورية، كما كشفت النجمة السورية عن تفاصيل جديدة بشأن علاقتهما لأول مرة.

و قالت أصالة: “السبب الحقيقي هو الشخص نفسي، ما فيه ممثلات أنا كل أصدقائي ممثلات محافظات، فيعني علشان ما نحط عليها صفة الممثلة.. لكن الحقيقة هو الشخص نفسه السبب”.

وأضافت: “أنا ما بعرف إنها ممثلة، لكن هذه الشخصية دخيلة من دخلاء كتار، لأنه هي عمرها ما بتكون وحيدة.. خليني ما بدي أجاوب على السؤال”.

و قالت أصالة: “الله وحده هو اللي يعلم أنا اتخانت كام مرة دي حاجة في علمه هو أنا ما بعرف، لكن لو على اللي أنا اكتشفه.. أنا على مستوى الصداقات أنا كتير محظوظة.. لكن في الجوازات اتخانت كتير.. حالي حال كتير ناس.. في أول مرة ما كنت عارفة شو أسوي، لأني كنت بمشي ورا كلام أهلي وخالتي، وما كنت بعرف إيش المفروض أسوي”.

وتابعت: “مرات بتلغبط في رد الفعل، في أول مرة كانت في الجوازة الأولى اللي جبت منها شام، لكنت تاني مرة كنت عارفة إيه اللي المفروض أعمله، رد الفعل بيختلف من ست لست.. فأنا وطارق انقطع الود بينا وما في بينا حياة”.

بينما نفت أصالة أن تكون نيكول سعفان هي سبب الانفصال، معتبة أنها “دخيلة على علاقتهم من الدخلاء وليست الوحيدة”.

ومؤخراً ظهر طارق العريان في صورة تجمعه بنيكول سعفان، والتي تردت أنباء عن زواجهما خلال الفترة الماضية، لتكشف الفنانة السورية عن تفاصيل جديدة لانفصالها عن العريان موجهة له ولأصدقئها رسالة لوم وعتاب.

ونشرت أصالة الصورة التي جمعت طارق العريان بنيكول سعفان معلقة عليها: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب .. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

يذكر أن طارق العريان وأصالة أعلنا انفصالهما في مطلع عام 2020 بشكل رسمي، دون أن يفصحا عن سبب الطلاق الذي صدم الكثيرين من محبيهما، خاصة وأن علاقتهما الزوجية كانت قوية وأثمرت على طفلين.