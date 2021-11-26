شاهد .. تفاصيل حزينة؛؛ تعرف على وصية الراحل صباح فخري الأخيرة ؛؛ وابكت الملايين وتكشف ديانته الحقيقية التي اذهلت الجميع وهذا ما اهم مااشترطه عند دفنه!

انت الان تتابع خبر تفاصيل حزينة؛؛ تعرف على وصية الراحل صباح فخري الأخيرة ؛؛ وابكت الملايين وتكشف ديانته الحقيقية التي اذهلت الجميع وهذا ما اهم مااشترطه عند دفنه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تناقلت وسائل إعلام عربية وحتى أجنبية ، اليوم الثلاثاء ، نبأ وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري بعد معاناته من مضاعفات مرضية أفقدت جمهوره صوتاً عربياً أصيلاً لن يتكرر .

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وما إن نشرت الوسائل نبأ وفاة الفنان السوري الكبير حتى تناقل جمهور الفنان ما قالوا عنها وصيته قبل الموت والتي تشتمل رسالة لأهله بخصوص طقوس تشييعه ودفن جثمانه .

وتشتمل الوصية المتداولة إصرار الفنان على تغسيله بماء الورد من رأسه وحتى أخمص قدميه ورش الطيوب على كفنه قبل إلباس جثمانه .

كما اشتملت وصية الفنان الكبير مطالبة الفنان بدفنه في ذات المقبرة التي قبرت فيها والدته وبمراسم جنائزية إسلامية .



الجدير بالذكر أن ما لا يعرفه الكثير عن صباح فخري وديانته هو انتماؤه لأسرة مسلمة من مدينة حمص السورية وقد تربى في جو إسلامي فني صقل موهبته .64953202