شاهد .. بإطلالة صادمة.. محمد عبده يرقص على المسرح بطريقة مايكل جاكسون ويتصدر الترند .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صادمة.. محمد عبده يرقص على المسرح بطريقة مايكل جاكسون ويتصدر الترند .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابه على مواقع للتواصل الاجتماعي، أعلن ​تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه المستشار​ عن إقامة احتفالية بمناسبة تتويج ​نادي الهلال السعودي زعيم آسيا، بعد فوزه على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي،​ بدوري أبطال آسيا 2021 على أرضية ملعب الملك فهد.

وانطلقت الاحتفال الساعة التاسعة مساء وأحيا الحفل الفنانة ​أصالة نصري،​ ​محمد عبده​، و​راشد الماجد​، وغيرهم، ولفت الفنان محمد عبده الأنظار بطريقه استقباله الحار للفنانة أصالة، حيث احتضنها بحب، في البوليفارد قبل انطلاق الحفل، كما ارتدت اصالة قميص الهلال تعبيرا عن حبها ودعمها للفريق.92212499

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع طريف للفنان السعودي محمد عبده وهو يرقص على طريقة ملك البوب الراحل ​مايكل جاكسون، وانتشر الفيدو بشكل مكثف جعلت الفنان يتصدر الترند وحديث المتابعين الذي تفاعلوا معه بشكل كبير، كما عبر الجمهور عن حماسهم وسط التصفيق والصراخ أثناء رقص محمد عبده على المسرح.

وشهدت السعودية احتفالات كثيرة بمناسبة فوز فريق الهلال وتتويجه زعيم آسيا.

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