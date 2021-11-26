شاهد .. بإطلالة صادمة تخطت المسموح. هيفاء وهبي بقبلات ساخنة على شفاه حبيبتها واتهامها بالمثلية الجنسية.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صادمة تخطت المسموح. هيفاء وهبي بقبلات ساخنة على شفاه حبيبتها واتهامها بالمثلية الجنسية.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص في انستغرام، نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا مع شقيقتها عليا أثارت بها الكثير من الجدل، حيث بدت وكأنها تقبل أختها من شفتيها بطريقة حميمية، وعلقت على الصور: "اطيب اخت واحلى قلب اختي وحبيبتي عليا".

وظهرت هيفاء وهبي على المسرح مرتدية فستانا لامعا باللون الرمادي مكشوف الصدر وبفتحة طويلة كشفت عن ساقها، وسدلت شعرها الأسود الطويل، بينما ارتدا اختها فستانا مكشوف الذراعين باللون الأبيض، وأثارت الصورة الكثير من الجدل بين المتابعين، حيث اعتبروا هذا الظهور جريئ ومغري، الى الحد الذي اتهمها البعض بالمثلية.48093610

وكانت قد احيت النجمة هيفاء وهبى حفلاً غنائياً في فندق Le Meridien Dubai في الإمارات، وخطفت الأنظار بفستان رمادي داكن وبراق، مكشوف عند الصدر والظهر، وبفتحة طويلة كشفت ساقها من خلالها، والتقت مع جمهورها الذي غنت له أجمل أغانيها وسط تفاعلا كبيرا من قبل محبيها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانين اللبنانيين وائل كفوري وهيفا وهبي، من الحفل الذي اشتركا في تأديتة بدبي، وعبر الجمهور عن حبه للفنانين وتمنوا لهما التوفيق.

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