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شاهد .. اتفرج بالفيديو؛؛ السعودية ؛؛رهف القنون؛؛بإطلالة جريئة تصوير نفسها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.. وتكشف معلومات صادمة ومثيرة وتهكير هاتفها ونشر مقاطعها الخادشة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اعترفت الفتاة السعودية الهاربة رهف القانون بأنها كانت تمارس الجنس بالسعودية أكثر من ممارستها في كندا ، جاء ذلك

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في بث مباشر قامت به على موقع التواصل الإجتماعي تويتر  ، ردت من خلاله على تساؤلات المتابعين لها .

 

 

وكانت الاسئلة الموجهة لها ولزميلتها "نورا" التي ساعدتها على الفرار من بلادها ، على ما يبدو تحمل سبابا وشتائم ، إلا أن رهف وزميلتها ردتا بضحكات وقهقهات عالية ، مبدية إستغرابها من هذه الشتائم ،  وفي الفيديو الذي بثته بشكل مباشر عبر حسابها الشخصي ،

 

 

 

قالت رهف القانون ، انها لم تعش بحرية كما يجب في بلدها ، والبيوت اسرار ، ولم تكن تعيش حياة سعيدة مع اسرتها ، مضيفة بالقول انها كانت تمارس الجنس في السعودية بسهولة أكثر من كندا ، لان الناس في كندا مشغولين في أعمالهم ولا يهتمون للجنس ، بحسب حديثها ، 

 

 

وقالت أن ممارستها للجنس يأتي من باب الغريزة وليس للإحتراف أو الانحراف ، وذلك في ردها على شخص ابد إستعداده لشراء كافة افلامها الجنسية إن كانت تصور ممارستها للجنس في كندا  او السعودية ،

 

 

كما أنها صدمت متابعيها على تويتر ، بإعتراف لها أنها تمتلك أشرطة ومقاطع جنسية لها ، كما أقرت بتهكير جوالها من قبل شخص مجهول وحصوله على هذه المقاطع الجنسية . اتفرج الفيديو : 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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