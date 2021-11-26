شاهد .. اتفرج بالفيديو؛؛ السعودية ؛؛رهف القنون؛؛بإطلالة جريئة تصوير نفسها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.. وتكشف معلومات صادمة ومثيرة وتهكير هاتفها ونشر مقاطعها الخادشة !!

انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو؛؛ السعودية ؛؛رهف القنون؛؛بإطلالة جريئة تصوير نفسها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.. وتكشف معلومات صادمة ومثيرة وتهكير هاتفها ونشر مقاطعها الخادشة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اعترفت الفتاة السعودية الهاربة رهف القانون بأنها كانت تمارس الجنس بالسعودية أكثر من ممارستها في كندا ، جاء ذلك

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في بث مباشر قامت به على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، ردت من خلاله على تساؤلات المتابعين لها .

وكانت الاسئلة الموجهة لها ولزميلتها "نورا" التي ساعدتها على الفرار من بلادها ، على ما يبدو تحمل سبابا وشتائم ، إلا أن رهف وزميلتها ردتا بضحكات وقهقهات عالية ، مبدية إستغرابها من هذه الشتائم ، وفي الفيديو الذي بثته بشكل مباشر عبر حسابها الشخصي ،

قالت رهف القانون ، انها لم تعش بحرية كما يجب في بلدها ، والبيوت اسرار ، ولم تكن تعيش حياة سعيدة مع اسرتها ، مضيفة بالقول انها كانت تمارس الجنس في السعودية بسهولة أكثر من كندا ، لان الناس في كندا مشغولين في أعمالهم ولا يهتمون للجنس ، بحسب حديثها ،

وقالت أن ممارستها للجنس يأتي من باب الغريزة وليس للإحتراف أو الانحراف ، وذلك في ردها على شخص ابد إستعداده لشراء كافة افلامها الجنسية إن كانت تصور ممارستها للجنس في كندا او السعودية ،

كما أنها صدمت متابعيها على تويتر ، بإعتراف لها أنها تمتلك أشرطة ومقاطع جنسية لها ، كما أقرت بتهكير جوالها من قبل شخص مجهول وحصوله على هذه المقاطع الجنسية . اتفرج الفيديو :

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