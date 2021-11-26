شاهد .. تفاصيل صادمة وجديدة تكشف لأول مرة. الفنان هشام سليم يكشف عن أزمته بعد تحول ابنته من أنثى إلى ذكر.. وسر خلافه مع ياسمين عبدالعزيز!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة وجديدة تكشف لأول مرة. الفنان هشام سليم يكشف عن أزمته بعد تحول ابنته من أنثى إلى ذكر.. وسر خلافه مع ياسمين عبدالعزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صرح الفنان هشام سليم بعدة تصريحات جريئة خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على قناة القاهرة والناس، تحدث فيها عن أزمة ابنته “نورا” التي تحولت إلى ذكر وأصبحت “نور”.

15519407

وقال سليم: “بنتي جت وقالتلي أنا عايشة بجسم غير جسمي، هي دلوقت عندها 26 سنة، والكلام ده حصل من وعندها 18 سنة”، مشيرا إلى أنه تفهم الأمر وأنها حاليا في مرحلة التحول الجنسي.وتابع: ” ما زال ابني يحمل لقب أنثى في البطاقة، ويعيش حالة صعبة منذ سنتين، لأن السجل المدني لم يوافق على طلبه”.

قال “سليم” إنه من الصعب أن يمحي من ذاكرته كل تلك السنوات التي عاشها مع ابنته، وكان الأمر صعبا عليه قائلا: “ادعوا لبنتي والله يكون في عونها وعوننا، خاصة إنها أكتر واحدة عشت معاها”، لافتا إلى أنه منفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة، وأن المجتمع المصري من الصعب أن يتقبل فكرة التحول بالرغم من تقبل الأسرة وكل من حوله.

وأضاف: “وأنا مش طالب من المجتمع ولا من حد إنه يتقبل أو مايتقبلش .. بس بطلب منهم الرحمة في الحكم على الناس دي لأنهم بيعيشوا حياتهم كلها متعذبين”. وتابع: “ماقستش عليها ولا عاقبتها على خلل هرموني هي مالهاش ذنب فيه.. كلنا أكيد كنا متلخبطين وأنا متلخبط لكن أول حاجة قلتهالها: شوفي يا بنتي أنا مطلوب مني إيه وهعملهولك”، وأكمل: ” أنا ماكنتش أناني واخترت إني أقف جنبها لغاية ما تتعالج وتتحول بالعلاج الهرموني لولد”.عن أزمة ابنته مع ياسمين عبد العزيز، قال: “أنا اتصالحت مع زوج ياسمين وقتها محمد حلاوة، والموضوع انتهى، لكن ماليش علاقة بياسمين عبد العزيز”، مضيفا: “بشوفها في بعض الأماكن، حاولت أسلم عليها، لكن سلمت بطريقة مش لطيفة، وخلاص هي كده أعملها إيه”.15519407