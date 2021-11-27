شاهد .. نزعت ثوب الخجل كاملاً !.. دنيا بطمة تثير ضجة واسعة بـ (المايوه البرتقالي) والجمهور يفقد صوابه !

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل كاملاً !.. دنيا بطمة تثير ضجة واسعة بـ (المايوه البرتقالي) والجمهور يفقد صوابه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت المغنية المغربية ​دنيا بطمة​ انحناءات جسدها وذلك بكاش مايوه باللون البرتقالي.

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وأكملت الاطلالة الجريئة بحذاء باللون البيج.

ونشرت عدداً من الصور الجريئة لها في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، كما أنها عرضت لصورة المايوه الموضوع على العشب والعلامة التجارية له ربما بقصد الترويج ما عرضها ومن التعليقات لمتابعيها نذكر :"على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟ ، فيما كتب آخر :"ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي".

من ناحية أخرى كانت دنيا قد نشرت مؤخراً صوراً لها من الاجازة الصيفية التي تقضيها. ظهرت فيها بتوب أبيض اللون و شورت قصير للغاية، وعندما جلست على الكرسي ظن المتابعون أنها لم ترتدي سروالاً.

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