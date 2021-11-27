شاهد .. جورجينا رودريغز تخلع ملابسها الداخلية وتستعرض مؤخرتها العملاقة بوضعية مثيرة افقدت الجمهور توازنة.

انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغز تخلع ملابسها الداخلية وتستعرض مؤخرتها العملاقة بوضعية مثيرة افقدت الجمهور توازنة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل والصفحات التي تهتم بالمشاهير، صور مثيرة عارضة الأزياء، لجورجينا رودريغز أثناء ممارسة الرياضة في الجم وظهرت بها بوضعيات وصفت بالواضحة استعرضت بها مفاتنها ومؤخرتها الكبيرة، وظهرت في احدها وهي ترتدي فيزون فسفوري بأقدام منفرجة فصّل مؤخرتها بوضوح، وارتدت معه توب بنفس اللون وتلتقط صورة لها امام المرآة.

كما ظهرت بصور خلفية تعمدت بها الإغراء وهي مرتدية فيزون باللون الزهر وتمارس الرياضة بوضعية مثيرة فصلت مفاتنها بطريقة ملفتة ومبالغ فيها، جعلت المتابعين ينهالون بالتعليقات الجريئة على صورها.72081011

ومؤخرا نشرت ​جورجينا رودريغز​ مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على موقع انستغرام أثناء تواجدها في جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وهي تلبس الأبيض وحافية القدمين، وأثنى المتابعون على عفويتها وهي تمازح أحد الأشخاص المتواجدين في الغرفة.

كما استعرضت مؤخراً سيارتها الفارهة التي لا يقل سعرها عن 200 ألف دولار، حيث ظهرت وهي تركب السيارة ثم نزلت منها أمام بيت كبير يعتقد انه منزلها في لندن مع لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

هذا وتنتظر جورجينا انجاب توأم من حبيبها رونالدو، وكانت قد اعلنت هذا الخبر عبر الانستغرام، ونشر الثنائي صورتهما على السرير ويحملان صورة السونار للتوأم.72081011