شاهد .. كأنها ملاك من الجنة؛؛ وابهرت الجماهير واذهلتهم .. حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار وهي تقلد جدها في مقطع شهير من ؛؛مدرسة المشاغبين؛؛ | شاهدو الفيديو

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنة؛؛ وابهرت الجماهير واذهلتهم .. حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار وهي تقلد جدها في مقطع شهير من ؛؛مدرسة المشاغبين؛؛ | شاهدو الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أظهرت هالة حفيدة الفنان المصري عادل إمام، موهبتها الفنية رغم صغر سنها، لتثير ضجة بين رواد السوشيال ميديا بمقطع فيديو قلدت فيه جدها الزعيم.

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حفيدة عادل إمام تمتلك حسابًا على تطبيق "تيك توك" الشهير، وتستغله من وقت لآخر في نشر مقاطع طريفة تتقمص فيها بعض الشخصيات الفنية.

آخر مقطع نشرته "هالة" الصغيرة، قلدت فيه جدها، حيث جسدت مشهدًا شهيرًا من مسرحية "مدرسة المشاغبين" والذي يقول فيه الزعيم "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف".



وعبرت "هالة" خلال الفيديو، عن إمكانياتها الفنية وموهبتها في التقمص والتعبير بملامح الوجه والجسد، بطريقة أبهرت الكثير من متابعيها وأشادوا بخفة ظلها وطريقة تقليدها للزعيم.



وتوقع الكثير من المتابعين، أن تسير حفيدة الزعيم على خطى جدها وعمها محمد إمام، وأن تحترف التمثيل في سن صغيرة، وتثبت أقدامها في الوسط الفني.



يذكر أنه منذ أيام تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو قديم لسارة ابنة عادل إمام، تحدثت فيه عن طبيعة علاقتها بوالدها.

ويعود الفيديو إلى عام 1998 عندما كان عمر سارة قرابة 21 عامًا، وكانت تدرس وقتها في الفرقة الثالثة بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، بعدما وضع عادل إمام سياجًا من السرية حولها وأخفاها عن عيون الصحافة والإعلام.



وقالت سارة عادل إمام إن علاقتها بوالدها في الصغر كانت محاطة بالخوف والرهبة من التعامل معه، إذ كانت والدتها هي التي تتولى مسألة

الرقابة داخل المنزل، مؤكدة أن والدها "الزعيم" ترك لوالدتها زمام الأمور في كل ما يتعلق بتربية الأبناء، مشيرة إلى أنها عندما كانت ترغب في شيء يتطلب موافقة والدها كانت تتخذ والدتها كـ"واسطة" للحصول على موافقة والدها.



وأوضحت سارة أن والدتها هي من كانت تتابع تصرفاتها خارج المنزل ومعرفة دائرة أصدقائها،

منوهة أن فترة الطفولة كانت مليئة بالخوف من والدها، حتى أنه عندما كان لا يعجبه شيء كملابسها لا يتحدث معها، بل كان يذهب لوالدتها يخبرها بما يعترض عليه.

يذكر أن عادل إمام احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ80، وهو ما تزامن مع عرض مسلسله "فلانتينو" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام،

من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.

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