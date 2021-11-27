شاهد .. وصية صباح فخري الأخيرة التي ابكت الملايين وكشفت ديانته الحقيقية وهذا ما اشترطه عند دفنه!

انت الان تتابع خبر وصية صباح فخري الأخيرة التي ابكت الملايين وكشفت ديانته الحقيقية وهذا ما اشترطه عند دفنه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تناقلت وسائل إعلام عربية وحتى أجنبية ، اليوم الثلاثاء ، نبأ وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري بعد معاناته من مضاعفات مرضية أفقدت جمهوره صوتاً عربياً أصيلاً لن يتكرر .

وما إن نشرت الوسائل نبأ وفاة الفنان السوري الكبير حتى تناقل جمهور الفنان ما قالوا عنها وصيته قبل الموت والتي تشتمل رسالة لأهله بخصوص طقوس تشييعه ودفن جثمانه .78825880

وتشتمل الوصية المتداولة إصرار الفنان على تغسيله بماء الورد من رأسه وحتى أخمص قدميه ورش الطيوب على كفنه قبل إلباس جثمانه .

كما اشتملت وصية الفنان الكبير مطالبة الفنان بدفنه في ذات المقبرة التي قبرت فيها والدته وبمراسم جنائزية إسلامية .

الجدير بالذكر أن ما لا يعرفه الكثير عن صباح فخري وديانته هو انتماؤه لأسرة مسلمة من مدينة حمص السورية وقد تربى في جو إسلامي فني صقل موهبته .78825880