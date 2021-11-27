شاهد .. أجرأ التصريحات؛؛ الفنانة مريم فخر الدين: الشيخ الشعراوي قال لها (استحمي).. ووالدتها فعلت مالم يجرؤ أحد على فعله!

انت الان تتابع خبر أجرأ التصريحات؛؛ الفنانة مريم فخر الدين: الشيخ الشعراوي قال لها (استحمي).. ووالدتها فعلت مالم يجرؤ أحد على فعله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كانت ومازالت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين صاحبة أجرأ التصريحات في الوسط الفني، سواء فيما يخص تصريحاتها عن حياتها الشخصية أو الفن والنجوم.

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ومن أبرز التصريحات التي أثارت جدلًا، كان تصريحها عن ديانتها، وذلك خلال استضافتها في لقاء “ساعة صفا”، مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

قالت مريم فخر الدين، إن والدتها لم تكن تطلب شيئًا بل كانت تأمر وتأخذ ما تريد دائمًا.



وفيما يخص ديانتتها، قالت إن والدتها أجبرتها على أن تدرس الديانة المسيحية، وأدخلتها المدرسة على أساس أنها مسيحية.



وقالت: ماما كان أمل حياتها أني أكون مسيحيه فسمتني ميري فخري ونصرتني أنا وأخويا يوسف، ودخلتني مدرسه الماني وكنت كأني مسيحيه وانا معرفش حاجه لاني كنت حماره “.



وتابعت : فبقيت باخد الدين المسيحي وبقيت اعترف وأعمل كل حاجه زيهم ، وأبويا مكنش يعرف الكلام ده.

كذلك قالت : “أبويا لمحنى مرة وأنا بذاكر فقالي بتعملي أيه قولتله بذاكر الدين بتاعنا قالي لا ده مش الدين بتاعنا و راح المدرسه قالهم اني مسلمه وبلاش اخد حصة الدين المسيحي”.



وفيما يخص الصلاة والعبادات الإسلامية، فجرت مفاجأة بقولها إنها لم تكن تمارس هذه العبادات.

وأضافت : أبويا كان بيصلي قدامي هو وعمتي بس محدش كان بيقولي صلي معانا وانا كنت عبد المأمور طول عمري فطالما محدش قالي صلي يبقا خلاص”.



واستكملت: “لما اشتغلت فيلم الارض الطيبه وقالولي اقري الفاتحه علي سيدي الدكروري ..قولتهم أنا لا أعرف فاتحه ولا اعرف الدكروري ولا الجماعه دول .. فكتبولي الفاتحه وحفظتها وانا كنت اي حاجه بحفظها بنساها الا الفاتحه فضلت حفظاها”.

بالإضافة إلى ذلك صدمت الجميع حينها، بقولها إنها شعرت بالرغبة في الصلاة من داخلها بعد أن وصلت إلى الخمسين.



فقالت: في يوم وانا عندي خمسين سنه قمت من النوم عايزه اصلي ف معرفتش ف اتصلت بشاديه قولتلها مش عارفه اصلي قالتلي هبعتلك كتاب المسلم صغير ف مفهمتش منه حاجه هو ايه اللي اغسل ايدي ٣ مرات ما انا ايدي نضيفه وغسلاها بصابون كنت خواجه بقا “.

وروت تفاصيل حديث بيها وبين الشيخ متولي الشعراوي، الذي تواصل معها بعد أن علم رغبتها في الصلاة.



وقالت : لقيت الشيخ شعراوي بيكلمني قالي انتي ياست مريم عايزه نصلي دلوقت؟ قولتله مش احسن من بلاش خالص فعلمني شوية حاجات وقالي احفظي قل هو الله أحد والسور اللي في أول المصحف وقالي قولي التحيات في الاخر”.

وأضافت مريم : “تاني يوم قالي عملتي ايه قولتله التحيات دي ملقيتهاش في المصحف قالي اقري الفاتحه قولتله طب والوضوء قالي مش هتتوضي يبقا استحمي فكنا في الصيف وكل شويه استحمي واصلي وعملتها شغلانه بقا لحد الشتا ما جه وطبعا مش هينفع استحمى ٤ مرات .



وتابع : “فكان الشيخ بيطمن عليا قولتله اعمل ايه في الوضوء ده، وعلمني، وبقيت كويسة في الوضوء”.

وأكدت أنها باتت تواظب على الصلاة بعد أن علمت كل شيء عنها، ومنضطبة في أداء الصلاوات الخمس في وقتها.40098284