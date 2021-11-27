شاهد .. في البداية مصدقتش شائعات زواج …الفنانة بوسي تعترف بالكشف عن هوية الزوجة الثانية لزوجها وماسبب نزاعاتهما!!

انت الان تتابع خبر في البداية مصدقتش شائعات زواج …الفنانة بوسي تعترف بالكشف عن هوية الزوجة الثانية لزوجها وماسبب نزاعاتهما!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تحدثت الفنانة بوسي عن ما أثير حول زواج نور الشريف من سيدة أخرى واندلاع نزاعها بينهما خلال عزاء الأخير بسبب مطالبتها بالميراث.

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ونفت “بوسي” كل ما تم تداوله بهذا الشأن مؤكدة أن “نور” لم يتزوج بأحد غيرها وأن كل ما تم تداوله هو شائعات.

وقالت “بوسي” خلال لقاء سابق لها ببرنامج “فحص شامل” أن عزاء “نور” كان مذاعًا على الهواء ولكن لم يحدث ما تم تداوله عن نزاعي مع الزوجة الثانية لنور الشريف خلال العزاء.



وأضافت: “عزاء نور كان على الهوا يعني مخبتش حاجة والصحافة كلها كانت موجودة والكلام ده سخيف ومش حقيقي ومحصلش اطلاقًا ونفسي يبقى في قانون لمقاضاة المواقع اللي تداولت الشائعات”.



وعن تسبب الفنانة التونسية “ساندي” في انفصالها عن “نور”، أكدت أن الأمر شائعات تم تداولها أيضًا وأن “ساندي” حاولت الاستفادة من الحدث لحسابها ليس أكثر.

وتابعت: “أنا أول مرة أشوف صورتها دلوقتي وسمعت إشاعات كتير عني وعن نور الشريف وده واحدة منهم وأنا فعلاً معرفهاش ومش حقيقي اللي قالوه جايز هي عايزة تستفيد من الحدث”.



واستكملت: “وقت ما انفصلت أنا ونور كان حدث اجتماعي ففكرت ساندي أنها ممكن تستفيد من الحدث ده لصالحها وإن الناس تعرفها بيه لكن أنا حقيقي معرفهاش”.



واستطردت: “أنا راضية بحياتي مع نور ولما قلت إني ندمت على الزواج منه كنت زعلانة ولو رجع بيا الزمن كنت هختار نور الشريف برضوا”.



وكانت مجلة لبنانية قد نشرت أخبارًا تفيد باندلاع شجار بين الفنانة بوسي والزوجة الثانية لـ “نور” خلال عزائه لمطالبة الأخيرة بميراثها إلا أن نقيب الممثلين أشرف زكي تدخل ونفى الأمر وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونشأت علاقة حب قوية بين نور الشريف وبوسي في سن صغير خلال أحد البروفات، وهو الأمر الذي دفعه لطلب يدها من أهلها إلا أنهم رفضوا ذلك لرغبتهم في تزويجها برجل أعمال غني.



رفضت “بوسي” وهددت بالإنتحار ليوافق أهلها على الزواج من حبيبها “نور” وبالفعلا تكللت قصة الحب بالزواج عام 1972، ليعيشا سويا لمدة 26 عامًا وانجبا “مي وسارة”.



ظل الثنائي معًا لمدة 26 عامًا حتى انفصلا عام 2006 بسب خلاف لم يعلنا عنه واستمر الانفصال مدة 8 سنوات، ليعودان لبعضهما مرة أخرة عام 2014 لتقف بجواه في رحلته العلاجية ضده مرض سرطان الرئة.19815735