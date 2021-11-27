شاهد .. لن تصدقوا؛؛ حارس قبر الفنان أحمد خليل يكشف أمراً صادماً عن زيارة المرحوم للمقبرة قبل وفاته! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا؛؛ حارس قبر الفنان أحمد خليل يكشف أمراً صادماً عن زيارة المرحوم للمقبرة قبل وفاته! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف حارس قبر الفنان ​أحمد خليل​، أمراً مفاجئاً عن زيارة الراحل لمقبرة العائلة منذ حوالى 8 أشهر/ موضحاً أنه كان يزور قبر والدته دوماً، وأنه يحضر كافة الجنازات التي تحدث في عائلته.

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وأضاف "الحاج هلال" أن الممثل الراحل كان يقرأ القرآن عند زيارة قبر والدته، لكن هذه الزيارات خفّت خاصة بعد تعرضه للوعحكة الصحة الأخيرة والتي أدت لوفاته.

وكان توفي الممثل المصري أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.



وكانت تناقلت بعض الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تدهور حالة أحمد خليل الصحية،

ونقله الى المستشفى للعلاج، وذلك بعد اصابته مؤخرا بفيروس كورونا خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل "حكايتي مع الزمان"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".66674808