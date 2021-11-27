شاهد .. النجمة الشابة {حلا الترك} تصدم جمهورها بعد عمليات التجميل .. تغيرت ملامحها بشكل واضح وأصبحت تشبه زوجة أبيها المغربية دنيا بطمة كثيراً.. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك جدلا كبيرا بسبب فيديو ظهرت فيه تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة، ولكن بملامحها لفت أنظار المتابعين،

حيث أشار البعض إلى خضوعها لعمليات تجميل أفقدتها ملامحها السابقة، كما شبهها البعض بزوجة والدها، الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأطلت حلا الترك بشعر أشقر، حيث اعتمدت “لوك جديد” غيرت من خلاله ملامحها تماماً لتبتعد عن الصورة التي اعتاد عليها الجمهور.18268498

وسبق أن نشرت حلا الترك صورة لها أظهرت شكلها الجديد بشعر ذهبي بخصلات متدرجة بدرجات مختلفة لتصبح شقراء جذابة بعيدة تماماً عن ملامحها التقليدية بالشعر الأسود

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