شاهد .. فضيحة مدوية وبوضع غير لائق..نجمة مسلسل (الحفرة ) تمارس العلاقة الحميمة الخادشة مع حبيبها بأقوى اطلالة صاروخية.. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية وبوضع غير لائق..نجمة مسلسل (الحفرة ) تمارس العلاقة الحميمة الخادشة مع حبيبها بأقوى اطلالة صاروخية.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

انفصل حبيب الممثلة التركية ديلان عنها بسبب القبلات الجريئة في مسلسل الحفرة​ وبحسب احدى الصحف التركية .

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فإنّ بطلة مسلسل" الحفرة"، الممثلة ​ديلان تشيشك دنيز​ قد انفصل عنها حبيبها اوكان جان بعد علاقة استمرت لسنتين.

وكشفت الصحف بأن سبب الانفصال يعود الى القبلات التي جمعت بين ديلان واراس بولوت ابنتماي الذي يقوم بدور حبيبها في المسلسل.

وبعد الانتقادات التي طالت الممثلة التركية بسبب كثرة مشاهد القبل في مسلسها صرحت انه لاداعي للمبالغة وانها مشاهد عادية وموجودة في السيناريو ويجب ان تؤديها.

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