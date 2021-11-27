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شاهد .. هل تتذكرون «برعي» في المسرحية الشهيرة «اتفرج ماشفش حاجة» .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله وملامحة اليوم بعد مرور سنين طويلة ؟ اتفرج الصور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يكاد يتفق الجميع ومما لا شك فيه أن مسرحية الزعيم عادل إمام اتفرج ماشفش حاجة هي واحدة من علامات المسرح لدى عدد كبير من الجمهور بكافة تفاصيلها ومنها شخصية حاجب المحكمة برعي. 

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الاسم الحقيقي لـ"برعي" هو محمد بدوي وقد عمل في الفن لسنوات طويلة سواءً في مصر أو في أمريكا حيث كان يعيش ليعود قبل سنوات قليلة ويستقر في مصر.

 

"برعي" في آخر إطلالاته بدى بشكل مختلف عن ظهوره في "اتفرج ماشفش حاجة" نعرض لكم صورته هنا شاهدوها:  

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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