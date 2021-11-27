شاهد .. هل تذكرون رفيف في مسلسل (سنوات الضياع) التركي؟ هذه أحدث صورها اليوم .. شاهدوا كيف أصبحت .

انت الان تتابع خبر هل تذكرون رفيف في مسلسل (سنوات الضياع) التركي؟ هذه أحدث صورها اليوم .. شاهدوا كيف أصبحت . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هل تذكرون النجمة التركية أوزجي بوراك التي جسدت شخصية رفيف في المسلسل التركي سنوات الضياع؟ اليوم جمعنا لكم أحدث صورها على انستغرام لتشاهدوا كيف أصبحت .

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يذكر أن أوزجي بوراك من عائلة فنية معروفة فوالدها أحد أشهر مصممي الرقصات في معهد اسطنبول للأوبرا والباليه ووالدتها وشقيقتها من أشهر راقصات الباليه.

أوزجي بوراك حصلت على الطلاق بعد زواج جمعه الحب من فنان تركي مشهور ولها منه طفل.

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