شاهد .. للكبار فقط .. فقدت عقلها وتكتسح ميا خليفة ؛؛باربي نجد تتخطى حدود الأدب بجرأة تكشف عن عورتها بدون ملابسها الداخلية!اتفرج

انت الان تتابع خبر للكبار فقط .. فقدت عقلها وتكتسح ميا خليفة ؛؛باربي نجد تتخطى حدود الأدب بجرأة تكشف عن عورتها بدون ملابسها الداخلية!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت عارضة الملابس الداخلية ​باربي نجد الجمهور صورة لها عبر خاصية الستوريز، كشفت عن إطلالتها من دون ملابس داخلية أمام المتابعين.

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وفي التفاصيل، ظهرت جيجي وهي تلبس تنورة باللون البرتقالي مع كروب توب باللون الأزرق، وبحركة قامت بها زيحت التنورة وأكدت أنها لا تلبس شيئاً تحتها ونسيت ملابسها الداخلية، ما اعتبره الجمهور مظهر مستفز كالعادة لانها اظهرت عورتها.



وكانت قد نشرت سابقاً صورة صادمة لها كعادتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تقوم بحركات جنسية جريئة.



وإستفزت جيجي المتابعين بظهورها وهي تجلس على حافة كرسي بطريقة إيحائية وترتدا سترينغ يبرز مؤخرتها أمام الكاميرا بطريقة مقرفة.



وعبر المتابعون عن إنزعاجهم الدائم من حركاتها التي تتقصد دائماً القيام بها، كما إعتبروا انه لا بد من أخذ إجراءات بتوقيف صفحتها.

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