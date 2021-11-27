اتفرج – أصالة ترفض الغناء مع محمد رمضان و السبب..

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ترفض الغناء مع محمد رمضان و السبب.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري رفضها تقديم ديو غنائي مع الفنان المصري محمد رمضان في حالة الطلب منها الغناء معه، لكنها أبدت استعدادها لغناء المهرجانات.

بينما أكدت أصالة أنها تحب محمد رمضان كممثل لكن لا تحب الأغاني التي يقدمها، مؤكدة أن ما يقوم بغنائه يختلف معها كثيراً ولا يتناسب مع تقديم ديو غنائي معه.

و قالت : “لو محمد رمضانيريد الغناء معي بالتأكيد سأرفض. ما يفعله لذيذ لجمهوره، إنما أنا مغنية كلاسيكية وأقدم أشياء أضيفها إلى مكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي”، مشددة: “”نا بحبه كتير بالتمثيل لكن بالغناء أكيد لا”.

ورغم رفض أصالة الغناء مع محمد رمضان، إلا أنها على جانب أخر لا تستبعد أن تغني مهرجانات خاصة أنها تستمع إلى بعض منها وتجد ما يعجبها فيهم.

كما علقت أصالة على غناء المهرجانات قائلة: “فى مهرجانات بتعجبني وتناسبني”.

و وجهت أصالة، شكرها لزوجها الجديد، الشاعر العراقي فائق حسن، قائلة “أنا متجوزة جديد وجوزي بموت عليه، وهو صديقي القديم وهو صديقي اللي بيفضفض لي كل شيء وأنا بحترمه وهو حساس جدا، وأنا بحبه وبحترمه وبثق فيه”.

وفي وقت سابق أوضحت أصالة نصري أول مرة عن سبب انفصالها عن طارق العريان، نافية أن يكون الأمر بسبب ممثلة سورية، كما كشفت النجمة السورية عن تفاصيل جديدة بشأن علاقتهما لأول مرة.