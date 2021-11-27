شاهد .. بإطلالة تحبس الأنفاس.. هيفاء وهبي تتصدر الترند باجرأ اطلالة لها على الإطلاق .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة تحبس الأنفاس.. هيفاء وهبي تتصدر الترند باجرأ اطلالة لها على الإطلاق .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجمهور والمتابعين بإطلالة تحبس الأنفاس، حيث نشرت مجموعة صور لها ظهرت فيها بفستان فضي قصير مكشوف عند الخصر، وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة مجعدة ولافتة، وظهرت بإحدى الصور وهي تضع قدمها في المسبح وبدت وكأنها تسقط منفرجة القدمين بطريقة فنية.

لاقت صور هيفاء وهبي اعجاب المتابعين الذين تداولوا صورها بشكل مكثف عبر حساباتهم، مشيدين بجمالها وسحرها، واناقتها، بينما اعتبر البعض انها من أجرأ اطلالات الفنانة، معتبرين انها مارست ايحاءات جريئة في بعض الصور، وتصدرت صور وهبي الترند بعد ان اصبحت صورها الأكثر تداولا على المواقع.61404942

يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظريف جداً لها، عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تقلد فتاة تودع والدها للذهاب إلى المدرسة، وتستخدم عبارة "باي"، الشهيرة، وأشاد الجمهور بعفويتها وخفة دمها الواضحة.

كما تصدرت هيفاء وهبي الترند بعد حفلها في دبي الذي ظهرت به باطلالة لافتة، وفستان أنيق، وتفاعل معها الحضور والجمهور بشكل كبير، وانتشرت العديد من الصور والفيديوهات من الحفل الذي احيته مع الفنان وائل كفوري.

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