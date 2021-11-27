شاهد .. حكاية قميص النوم الذي فجر أزمة وأشعل فتيل الحرب بين عادل إمام وميرفت أمين... تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر حكاية قميص النوم الذي فجر أزمة وأشعل فتيل الحرب بين عادل إمام وميرفت أمين... تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت الفنانة ميرفت أمين حياتها الفنية، منذ أن كانت طالبة جامعية، من خلال مشاركتها في فريق الجامعة، لتقدم خلال تلك الفترة مسرحية «يا طالع الشجرة» لتوفيق الحكيم، ومنذ ذلك الحين احترفت العمل في مجال الفن، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة.

كانت الفنانة ميرفت أمين تقدم ثنائيا مميزا مع الفنان الزعيم عادل إمام، اللذان شكلا ثنائيا أحبه الجماهير، لكن على الرغم من مشاركتها معه في العديد من الأفلام السينمائية، إلا انها رفضت العمل معه في أحد الأفلام الشهيرة، معترضة على أحد المشاهد!!أزمة بين ميرفت أمين وعادل إمام34753574

فيلم «خلي بالك من جيرانك»، الذي قامت ببطولته الفنانة لبلبة، أمام الزعيم عادل إمام، والذي تدور أحداثه حول زوجين في شهر العسل يقيمان في شقة مفروشة، لكنها ليست كأي شقة، فيصادف وجود جيران غريبي الأطوار يشاركون الزوجين تلك الشقة بطريقة كوميدية غير مشروعة، لتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة.

في حقيقة الأمر لم تكن الفنانة لبلبة هي المرشحة الأولى للعمل أمام الزعيم عادل إمام في فيلم «خلي بالك من جيرانك»، لكنها كانت «ميرفت أمين» التي اعترضت على العمل في الفيلم، بسبب اختلافها مع عادل إمام، حول أحد المشاهد الجريئة.

يدور المشهد الذي وصفته ميرفت أمين في أحد اللقاءات التليفزيونية بالجريئة حول ظهورها بقميص نوم، ليتناسب مع دور الزوجين في الشقة، لكنها رفضت الظهور به، وتأدية المشهد بالطريقة المطلوبة، حيث كانت متزوجة من الفنان حسين فهمي في هذا الوقت.34753574